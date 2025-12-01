Sandokan torna in TV dopo 50 anni | trama cast e puntate della serie con Can Yaman su Rai1

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa sera, lunedì 1° dicembre su Rai1, dopo 50 anni dalla prima serie televisiva arriva un nuovo adattamento di Sandokan. Protagonista Can Yaman, insieme ad Alessandro Preziosi e un cast internazionale. La serie è in quattro prime serate, fino al 22 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

