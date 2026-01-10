Can Yaman fermato e rilasciato a Istanbul | nessun mandato d’arresto cosa sappiamo sull’inchiesta

Sei Can Yaman è stato fermato e successivamente rilasciato a Istanbul. La procura ha precisato che non esiste un mandato d’arresto nei suoi confronti e ha fornito dettagli sull’inchiesta. L’attore turco è coinvolto in un’indagine relativa a presunti collegamenti con un’operazione antidroga che coinvolge vip e locali notturni. Ecco cosa si sa finora sulla vicenda e sulla sua posizione ufficiale.

L'attore turco coinvolto in un'operazione antidroga tra vip e locali notturni: la Procura chiarisce la sua posizione. Il fermo all'alba e il rilascio poche ore dopo. Paura e confusione, nelle prime ore della mattina, attorno al nome di Can Yaman. L'attore turco, amatissimo dal pubblico italiano per le sue fiction di successo e recentemente protagonista nel ruolo di Sandokan, è stato fermato a Istanbul nell'ambito di una vasta operazione antidroga, ma rilasciato nel giro di poche ore senza che venisse emesso alcun mandato di arresto nei suoi confronti. Secondo quanto riportato dai principali media turchi, tra cui Haberler e Yeni?afak, la Procura capo di Istanbul non avrebbe mai disposto una misura cautelare specifica per Yaman.

