Can Yaman è stato già rilasciato a Istanbul | nessun mandato d'arresto per l'attore

Can Yaman è stato fermato a Istanbul durante un controllo in nove locali notturni, nell'ambito di un’operazione antidroga. Dopo aver sostenuto i test e fornito le testimonianze, l’attore è stato rilasciato e non è stato emesso alcun mandato di arresto. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica, ma attualmente non ci sono ulteriori provvedimenti o sviluppi ufficiali.

C’è posta per te stasera su Canale 5: il caso dell'arresto di Can Yaman e il ritorno di Raoul Bova - Una prima puntata con polemica per C'è posta per te 2026, che stasera manderà in onda l'ospitata di Can Yaman nonostante l'attore sia stato arrestato in Turchia nelle ultime ore all'interno di un'oper ... movieplayer.it

Blitz antidroga a Istanbul, arrestato e subito rilasciato, Can Yaman - L'attore turco Can Yaman, molto famoso in Italia come protagonista di alcune serie tv di successo tra cui Sandokan, e l'attrice Selen Gorguzel sono tra le sette persone fermate durante la notte in ... rainews.it

Il noto attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato durante un'operazione anti droga nella notte in alcuni locali di Istanbul. Secondo i media locali, era stato trovato in possesso di stupefacenti. #ANSA - facebook.com facebook

