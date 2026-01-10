Can Yaman fermato e poi rilasciato in un’inchiesta antidroga a Istanbul

Can Yaman, attore turco, è stato fermato e poi rilasciato nel corso di un’indagine antidroga a Istanbul. L’indagine coinvolge vari personaggi pubblici, tra cui vip e giornalisti, nel contesto di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, ma al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali su eventuali incriminazioni o sviluppi.

L’attore turco Can Yaman è stato fermato e successivamente rilasciato nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti che coinvolge diversi personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia sono i media turchi. La polizia ha condotto un blitz in nove night club della metropoli sul Bosforo, arrestando alcuni pusher. Yaman, che si trovava come cliente all’ Hotel Bebek, di proprietà del produttore Muzzafer Yildirim, sarebbe stato trovato in possesso di stupefacenti. Secondo quanto riferisce CNN Turk, la sua presenza era stata segnalata e l’attore è stato perquisito dagli agenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Can Yaman fermato e poi rilasciato in un’inchiesta antidroga a Istanbul Leggi anche: Can Yaman fermato e poi rilasciato in Turchia per consumo di droga Leggi anche: Can Yaman arrestato e poi rilasciato: coinvolto in un'inchiesta per droga Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Capolinea del killer del capotreno. Preso a Desenzano dopo 24 ore; Valentino Rossi festeggia il primo compleanno della figlia Gabriella: la tenera foto pubblicata su Instagram; “Addio!”. Cultura italiana in lutto, una carriera straordinaria; Cosa stanno nascondendo?. Strage Crans-Montana, il giallo dopo la tragedia: si scopre solo ora. Can Yaman rilasciato dopo il test antidroga - L'attore era stato fermato poco dopo la mezzanotte a Istanbul nell'ambito di un'indagine su consumo di sostanze ... msn.com

Can Yaman rilasciato dopo poche ore dall'arresto, l'inchiesta sul traffico di droga, il blitz e la soffiata - L'attore Can Yaman è stato arrestato, con altri vip, nel corso di un blitz su un traffico di droga in Turchia ma è stato rimesso in libertà poco dopo ... virgilio.it

Can Yaman fermato e poi rilasciato in Turchia per consumo di droga - La notizia del fermo di Can Yaman ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo internazionale proprio nelle prime ore di questa giornata. thesocialpost.it

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti che coinvolge personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. Secondo quanto riportato dai media turchi, Yaman è stato fermato - facebook.com facebook

L’arresto in Turchia di Can #Yaman nell’ambito di un’inchiesta su traffico e consumo di droga tra vip di Istanbul. Yaman, popolarissimo in Italia, per diverse serie TV di successo, tra cui Sandokan, è stato fermato con altre 6 persone, tra le quali l’attrice Selen x.com

