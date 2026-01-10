Can Yaman fermato e poi rilasciato in Turchia per consumo di droga

Nelle prime ore di oggi, il nome di Can Yaman è stato coinvolto in una vicenda di cronaca in Turchia, dove è stato fermato e successivamente rilasciato. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, sollevando interrogativi sulla situazione del famoso attore. Al momento, le autorità non hanno fornito dettagli ufficiali sulle circostanze dell’accaduto.

La notizia del fermo di Can Yaman ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo internazionale proprio nelle prime ore di questa giornata. L'attore turco, diventato un vero e proprio fenomeno mediatico in Italia grazie a serie di enorme successo, è finito al centro di una vasta operazione di polizia condotta a Istanbul. Il blitz si inserisce in una complessa indagine dedicata al contrasto del traffico e del consumo di stupefacenti che sta letteralmente decapitando lo star system della metropoli sul Bosforo, coinvolgendo non solo attori ma anche influencer, giornalisti e noti esponenti della movida locale.

Can Yaman rilasciato dopo l'interrogatorio. "Sandokan" torna libero - Rilasciato Can Yaman, l'attore arrestato assieme ad altre sei persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel, la scorsa notte nell'ambito di ... msn.com

L'attore Can Yaman arrestato e poi rilasciato a Istanbul dopo un blitz antidroga - 'Si trovava in una discoteca, aveva addosso degli stupefacenti'. ansa.it

Gran choque:''Can Yaman fue detenido en una operación de drogas dirigida a celebridades!

Can Yaman fermato a Istanbul (e non solo lui): cosa sappiamo sull’inchiesta - facebook.com facebook

L’arresto in Turchia di Can #Yaman nell’ambito di un’inchiesta su traffico e consumo di droga tra vip di Istanbul. Yaman, popolarissimo in Italia, per diverse serie TV di successo, tra cui Sandokan, è stato fermato con altre 6 persone, tra le quali l’attrice Selen x.com

