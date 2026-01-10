Can Yaman arrestato e poi rilasciato | coinvolto in un' inchiesta per droga

Can Yaman, noto attore turco, è stato arrestato e successivamente rilasciato in Turchia in relazione a un’indagine sul traffico e il consumo di droga tra figure pubbliche. L’inchiesta coinvolge vari personaggi noti di Istanbul, segnando un episodio di interesse pubblico e mediatico. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità turche, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

L'attore turco Can Yaman è stato arrestato e poi rilasciato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. L'arresto sarebbe avvenuto insieme ad altre sei persone, tra cui l'attrice turca Selen Gorguzel. I due attori sono stati portati all'Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue, hanno riferito sabato fonti citate dai media turchi. Riferisce la testata turca Hurriyet che l'arresto sarebbe nato da una " soffiata ". Durante la perquisizione di nove locali, tra cui l'Hotel Bebek, dove l'interprete di '"Sandokan" stava passando la serata, gli sono state trovate addosso delle sostanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Can Yaman arrestato e poi rilasciato: coinvolto in un'inchiesta per droga Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per droga Leggi anche: L'attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per droga Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Capolinea del killer del capotreno. Preso a Desenzano dopo 24 ore; Blitz antidroga a Istanbul, arrestato Can Yaman; Alfonso Signorini rompe il silenzio con una lettera su Chi dopo le accuse di Corona, la verità non ha fretta; L’attore di Mamma ho perso l’aereo è stato arrestato poche ore fa: cos’è successo. Can Yaman, chi è la star delle soap turche arrestato per droga - Can Yaman, l'attore turco arrestato oggi in Turchia in un'operazione antidroga, è uno dei volti più noti e amati delle serie televisive, un fenomeno mediatico capace di travalicare i confini della ... adnkronos.com

Can Yaman arrestato in Turchia in un'indagine sul traffico e consumo di droga - Nato a Istanbul nel 1989, Can Yaman ha recitato in diverse produzioni italiane e parla perfettamente la nostra lingua avendo studiato alla scuola italiana di Istanbul. tg24.sky.it

Perché Can Yaman è stato arrestato: cosa c’è dietro l’arresto dell’attore turco - La notizia è arrivata nelle ultime ore e ha rapidamente fatto il giro dei siti di attualità: Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nel corso di una vasta ... ilsipontino.net

L’attore Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga x.com

Arrestato in Turchia Can Yaman, interprete dell'ultima miniserie su Sandokan. Il fermo sarebbe scattato per un'indagine su consumo e traffico di droga che coinvolgerebbe diversi VIP dello spettacolo e dell'informazione a Istanbul. - facebook.com facebook

