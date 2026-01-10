Can Yaman arrestato in Turchia | l' attore turco coinvolto in un' inchiesta per traffico di droga

Can Yaman, attore turco di 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di droga tra celebrità e figure pubbliche. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica, ma al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle accuse o sulle eventuali implicazioni legali. La notizia rimane in fase di sviluppo e viene monitorata dalle autorità competenti.

Can Yaman, 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Can Yaman arrestato in Turchia: l'attore turco coinvolto in un'inchiesta per traffico di droga Leggi anche: Can Yaman si è ispirato al Sandokan di Kabir Bedi? Ecco come ha commentato l'attore turco Leggi anche: Traffico internazionale di droga: blitz a Brescia. Coinvolto un bergamasco La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga: con lui altre sei persone, anche un'attrice - Terremoto nel mondo dello spettacolo: l'attore Can Yaman, volto amatissimo di numerose serie televisive di successo, è stato arrestato a Istanbul.

