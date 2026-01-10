Can Yaman nella bufera | arrestato in Turchia in un maxi blitz antidroga!

Can Yaman è stato coinvolto in un'operazione antidroga in Turchia, risultando tra le persone arrestate nell'ambito di un'indagine sul traffico di sostanze stupefacenti tra vip turchi. La notizia ha suscitato grande attenzione nel mondo dello spettacolo, sollevando interrogativi sulla situazione attuale e le implicazioni per l’attore. Di seguito i dettagli dell’indagine e le ripercussioni dell’accaduto.

Can Yaman arrestato in un'inchiesta shock sul traffico di droga tra vip turchi: ecco tutti i dettagli sullo scandalo che sta facendo tremare il mondo dello spettacolo. Uno degli attori turchi più amati dal pubblico italiano, Can Yaman, è finito al centro di uno scandalo clamoroso. Il suo nome spicca in una maxi inchiesta antidroga che sta scuotendo il jet set di Istanbul. Secondo quanto riportato dai principali media turchi, l'attore è stato arrestato insieme ad altre sei persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel, nell'ambito di un'operazione che punta a smascherare un vasto giro di consumo e traffico di sostanze stupefacenti all'interno dell'ambiente dello spettacolo. Blitz antidroga a Istanbul, arrestato l'attore Can Yaman: coinvolti vip e night club d'élite Maxi blitz antidroga a Frosinone: arrestato spacciatore con chili di droga in casa Can Yaman arrestato in Turchia in un'indagine sul traffico e consumo di droga - L'attore interprete della nuova serie di Sandokan, particolarmente popolare in Italia, è stato portato all'Istituto di medicina forense per svolgere dei test Can Yaman, attore turco molto popolare in ... tg24.sky.it

Arrestato a Istanbul Can Yaman, l'accusa: traffico e consumo di droga - Il popolare attore turco è stato fermato nella metropoli sul Bosforo insieme ad altre sei persone, nell'ambito di un'indagine su personaggi famosi, giornalisti e vip ... msn.com

Can Yaman finisce nei guai: arresto e accuse pesanti in Turchia - Can Yaman arrestato: dall’amore dei fan alla bufera social, tra insulti, accuse di eccessi e polemiche sulla sua vita privata. notizie.it

