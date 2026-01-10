Can Yaman arrestato ma in TV è tutto pronto | stasera C’è posta per te con l’attore turco sarà in onda lo stesso

Nonostante l’arresto avvenuto questa notte a Istanbul, Can Yaman prenderà comunque parte alla registrazione di “C’è posta per te”. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi su Canale 5, andrà in onda come programmato questa sera. La presenza dell’attore turco nel programma è confermata e la puntata sarà trasmessa senza modifiche.

Nonostante l'arresto avvenuto questa notte a Istanbul, Can Yaman sarà regolarmente ospite questa sera a C'è posta per te, il people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La notizia del fermo dell'attore turco, diffusa nella mattinata di sabato 10 gennaio, ha generato immediata sorpresa tra i fan e nel mondo dello spettacolo, ma Mediaset ha confermato che la messa in onda procederà come previsto dal palinsesto. La decisione della rete ammiraglia di casa Berlusconi di non modificare la programmazione è motivata da un dettaglio fondamentale: la puntata è stata registrata nei giorni scorsi, prima che si verificasse l'operazione antidroga che ha portato alla detenzione dell'attore.

Can Yaman arrestato in Turchia in un'indagine sul traffico e consumo di droga - Nato a Istanbul nel 1989, Can Yaman ha recitato in diverse produzioni italiane e parla perfettamente la nostra lingua avendo studiato alla scuola italiana di Istanbul. tg24.sky.it

L'attore Can Yaman arrestato per droga - Arrestate con lui altre 6 persone, in un'inchiesta sul traffico e consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi di Istanbul ... rainews.it

ULTIMA ORA Can Yaman è stato arrestato - facebook.com facebook

ULTIM'ORA: Can Yaman è stato arrestato in #Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di #Istanbul. La magistratura turca, eterodiretta da #Erdogan, ha esteso la sua persecu x.com

