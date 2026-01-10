Can Yaman arrestato ma stasera è a C’è posta per te | perché la puntata va in onda lo stesso

Nonostante le recenti notizie di un arresto in Turchia, Can Yaman sarà presente questa sera a C’è posta per te come previsto. La puntata andrà in onda regolarmente, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire l’intervista e la sua partecipazione, mantenendo un atteggiamento di rispetto e sobrietà verso gli eventi.

Can Yaman sarà regolarmente ospite questa sera a C'è posta per te, nonostante la notizia del suo arresto in Turchia sia arrivata proprio questa mattina. La conferma viene direttamente dalle fonti della produzione del programma di Canale 5: la puntata che vede protagonista l'attore turco andrà in onda come previsto dal palinsesto. Adnkronos riferisce che la decisione di mandare in onda il segmento con Can Yaman è motivata da una ragione precisa: la puntata dello show di Maria De Filippi è stata registrata nei giorni scorsi, quindi prima dell'operazione antidroga che ha portato al fermo dell'attore.

