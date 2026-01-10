Can Yaman, noto attore italiano, è stato arrestato a Istanbul nell'ambito di un’indagine sulla droga. Nonostante l’accaduto, questa sera sarà ospite della trasmissione ‘C’è Posta per Te’ su Canale 5. La sua presenza in tv si inserisce in un contesto di attenzione mediatica, mentre le indagini proseguono.

Roma, 10 gennaio 2025 – L’attore e modello Can Yaman, volto noto di serie tv italiane di successo – tra cui Viola come il mare’ (su Canale 5) e ‘Sandokan’ (su Rai 1) – arrestato a Istanbul nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e possesso di droga, stasera sarà ospite della trasmissione Mediaset ‘C'è Posta per Te’, in onda su Canale 5. Nonostante la notizia dell'arresto del 36enne attore turco, resta confermata la sua partecipazione al people show ideato e condotto da Maria De Filippi, che da 25 anni porta nelle case degli italiani le storie della gente comune. Can Yaman stasera su Mediaset. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Can Yaman arrestato a Istanbul, ma stasera sarà comunque in tv a C’è posta per te

Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga. L’attore protagonista di Sandokan ospite stasera di C’è Posta per Te è stato fermato a Istanbul

Leggi anche: Can Yaman arrestato, ma stasera è confermato a C’è posta per te: com’è possibile? Scoppia il caso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Operazione antidroga a Istanbul: arrestato l’attore Can Yaman; Can Yaman arrestato, confermata la presenza dell’attore turco a ‘C’è Posta per Te’; Blitz antidroga a Istanbul, arrestato Can Yaman; Arrestato l'attore Can Yaman in un'operazione antidroga in Turchia.

Can Yaman arrestato a Istanbul per traffico e consumo di droga: il blitz notturno - L’attore amatissimo dal pubblico italiano finisce al centro di un’indagine delicata e complessa: tra arresti nei night club di Istanbul, test tossicologici e accuse gravi. libero.it