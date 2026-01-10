Can Yaman arrestato a Istanbul con l' accusa di traffico e consumo di droga con lui altre sei persone tra cui l' attrice Selen Gorguzel

Can Yaman, attore turco, è stato arrestato a Istanbul con altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel, con l’accusa di traffico e consumo di droga. Secondo fonti locali, Yaman sarebbe stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti, e sono in corso test presso l’Istituto di medicina forense per accertare eventuali assunzioni. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e delle autorità turche.

