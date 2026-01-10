Can Yaman arrestato in Turchia per traffico e consumo di droga | con lui altre sei persone anche un' attrice

Can Yaman, noto attore italiano di origine turca, è stato arrestato a Istanbul con altre sei persone, tra cui un’attrice, accusate di traffico e consumo di droga. La notizia ha suscitato grande attenzione nel mondo dello spettacolo e dei media. L’arresto rappresenta un episodio importante che potrebbe influenzare la carriera dell’attore e riaccendere il dibattito sulla sua vita privata.

Gran choque:''Can Yaman fue detenido en una operación de drogas dirigida a celebridades!

