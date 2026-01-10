Chi è Selen Görgüzel l' attrice fermata con Can Yaman a Istanbul

Selen Görgüzel è un'attrice turca nota nel panorama televisivo. Recentemente, è stata coinvolta in un incidente a Istanbul, dove è stata fermata insieme all’attore Can Yaman durante i controlli della polizia. La notizia ha attirato l’attenzione dei media turchi, evidenziando la loro presenza pubblica e il momento di tensione verificatosi durante le operazioni di polizia.

Se in Italia i riflettori sono puntati su Can Yaman, la cronaca turca dedica ampio spazio anche a Selen Görgüzel, fermata insieme all'attore durante i raid della scorsa notte. Nata a Istanbul il 9 febbraio 1979, la Görgüzel è una figura storica e poliedrica dello showbusiness turco, con una carriera che spazia dalla televisione alla musica, fino all'insegnamento accademico. Cresciuta in una famiglia della borghesia di Istanbul — con un padre matbaaci (stampatore) e una formazione tra i licei più prestigiosi della città — Selen ha iniziato a lavorare nel mondo dei media giovanissima. Già nel 1995, durante gli anni del liceo, muoveva i primi passi dietro le quinte dei programmi di Okan Bayülgen, per poi debuttare ufficialmente come conduttrice nel 1996.

