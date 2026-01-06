Calciomercato Napoli gennaio 2026 | acquisti cessioni e trattative

Il calciomercato del Napoli a gennaio 2026 si concentra su possibili acquisti, cessioni e trattative, con diverse voci di mercato. Tra i nomi discussi ci sono giovani e giocatori in uscita, come Valinci e Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, Luperto dal Cagliari, Zanotti dallo Lugano e Mainoo dal Manchester United. La finestra invernale rappresenta un momento importante per rafforzare la rosa e pianificare il resto della stagione.

I possibili movimenti e le voci sul calciomercato del Napoli nella finestra invernale di gennaio 2026:Acquisti:Cessioni:Trattative: Valin?i? (Dinamo Zagabria, d), Jakirovic (Dinamo Zagabria, d), Luperto (Cagliari, d), Zanotti (Lugano, d), Palestra (Cagliari, d), Mainoo (Manchester United, c).

Calciomercato Napoli news/ Artem Dovbyk è un’idea se Lorenzo Lucca va da Mourinho? (oggi 3 gennaio 2026) - Calciomercato Napoli news oggi 3 gennaio 2026: c’è l’idea Artem Dovbyk in attacco se Lorenzo Lucca dovesse andare al Benfica di José Mourinho. ilsussidiario.net

Calciomercato 2 gennaio 2026: Raspadori verso la Roma, Castellanos saluta la Lazio e tutte le altre trattative - Calciomercato 2 gennaio 2026: Raspadori vicinissimo alla Roma, Castellanos al West Ham per 30 milioni. lifestyleblog.it

MERCATO INVERNALE 25/26 SERIE A:RUMORS/ACQUISTI CONFERMATI E TRATTATIVE PT.2

"OCCHIO A DOVBYK-NAPOLI" Gianluca Di Marzio così a Sky Sport, durante 'Calciomercato - L'Originale' Secondo l'esperto di mercato, l'attaccante della Roma piace molto a Conte: nome caldo dopo i contatti andati oggi a buon fine tra Lucca e il Benfi - facebook.com facebook

#calciomercato napoli, #manna: «Aperti a diverse soluzioni, il mercato di gennaio è rischioso» x.com

