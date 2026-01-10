Calcio serie C Perugia - Bra | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Il match tra Perugia e Bra, valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C, si svolgerà domani. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che cercano continuità nei risultati. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita in diretta, con informazioni utili per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Il calendario, se non offre un'occasione irripetibile, poco ci manca. Il Perugia ospita domani il Bra per la seconda giornata di ritorno e sarà atteso ad una conferma che potrebbe risultare decisiva.Una vittoria potrebbe proiettare i biancorossi al di fuori della zona playout: uno scenario che.

CALCIO SERIE C / Domenica il Bra fa visita al Perugia, al Curi un nuovo crocevia per la salvezza - Domenica sarà nuovamente una giornata cruciale per le sorti dell’ AC Bra che farà visita al Perugia in quella che si preannuncia essere una vera e propria sfida salvezza. targatocn.it

Calcio serie C, il Perugia continua a preparare la sfida al Bra ma il mercato bussa alle porte: in arrivo un nuovo centrocampista - Si cerca una sistemazione per Matos, mentre in vista dei piemontesi soltanto Angella rimarrà fuori pe ... perugiatoday.it

