Calcio serie C Pontedera - Perugia | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Il Perugia è riuscito finalmente a sbloccarsi, ma ora sia per la squadra che per il tecnico Giovanni Tedesco, che sembra che stia trovando la chiave giusta, arriva la missione più difficile: ripetersi.E lo scontro non sarà certo di quelli malleabili: i biancorossi saranno impegnati domani a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

CALCIO, SERIE C, 12^ GIORNATA, PICERNO BELLO A METÀ, CAVESE LO ACCIUFFA AL CURCIO: DA 2-0 A 2-2 - facebook.com Vai su Facebook

Calcio serie C, per il Grifo vitale scontro a Pontedera. Tedesco: "Voglio più coraggio" - I toscani sono cinque punti avanti e buona parte delle chance di risalire la classifica passano proprio dallo scontro del Mannucci. Da today.it

Pontedera-Vis Pesaro 0-2: diretta live e risultato finale | Serie C - Vis Pesaro di Lunedì 20 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net

Juventus Next Gen-Pontedera: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La sfida tra Juventus Next Gen e Pontedera, valida per l'11ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. Come scrive tuttosport.com