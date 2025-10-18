Calcio serie C Pineto - Perugia | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Perugiatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il momento di far vedere che di che pasta si è veramente fatti. Il Perugia, reduce da sei ko consecutivi, è atteso dalla difficile trasferta di Pineto, ma la classifica non consente di guardare il nome della squadra che si va ad affrontare.A complicare ancora di più le cose ci si sono. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

calcio serie c pinetoCalcio serie C, Pineto - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Tisci non intende stravolgere l'undici che ha vinto largo contro il Livorno; Braglia verso un 3- Lo riporta perugiatoday.it

calcio serie c pinetoSerie C, Pineto-Livorno in diretta. LIVE - Livorno, gara valida per la nona giornata del girone B di serie C. Come scrive today.it

calcio serie c pinetoCalcio serie C, verso Pineto - Perugia: Braglia vira sul 3-5-2 - Proseguono i tentativi del tecnico per trovare il vestito adatto a questa squadra. Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Pineto