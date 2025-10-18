Calcio serie C Pineto - Perugia | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

È arrivato il momento di far vedere che di che pasta si è veramente fatti. Il Perugia, reduce da sei ko consecutivi, è atteso dalla difficile trasferta di Pineto, ma la classifica non consente di guardare il nome della squadra che si va ad affrontare.A complicare ancora di più le cose ci si sono. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it