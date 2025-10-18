LIVE Conegliano-Milano Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA | si assegna il primo trofeo stagionale
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Supercoppa 2025 tra Numia Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Al PalaTrieste, palasport del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, Conegliano è a caccia della nona (sarebbe la settima consecutiva), mentre Milano a caccia della prima Supercoppa. Quella di Trieste è la decima finale tra le due formazioni dal 2022: terza consecutiva di Supercoppa, a cui si aggiungono tre finali di Coppa Italia, tre finali scudetto e una di Champions League, tutte vinte da Conegliano. Un confronto che è ormai diventato un classico. 🔗 Leggi su Oasport.it
