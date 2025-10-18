LIVE Conegliano-Milano Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA | si assegna il primo trofeo stagionale

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Supercoppa 2025 tra Numia Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Al PalaTrieste, palasport del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, Conegliano è a caccia della nona (sarebbe la settima consecutiva), mentre Milano a caccia della prima Supercoppa. Quella di Trieste è la decima finale tra le due formazioni dal 2022: terza consecutiva di Supercoppa, a cui si aggiungono tre finali di Coppa Italia, tre finali scudetto e una di Champions League, tutte vinte da  Conegliano. Un confronto che è ormai diventato un classico. 🔗 Leggi su Oasport.it

live conegliano milano supercoppa italiana volley femminile 2025 in diretta si assegna il primo trofeo stagionale

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano, Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA: si assegna il primo trofeo stagionale

Argomenti simili trattati di recente

live conegliano milano supercoppaLIVE Conegliano-Milano, Supercoppa Italiana volley femminile 2025 in DIRETTA: si assegna il primo trofeo stagionale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Supercoppa 2025 tra Numia Milano e Prosecco Doc ... Secondo oasport.it

live conegliano milano supercoppaDove vedere in tv Conegliano-Milano, Supercoppa volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Conegliano e Milano si affronteranno per la conquista della Supercoppa Italiana di volley femminile. Secondo oasport.it

Supercoppa Italiana Volley Femminile 2025, Conegliano vs Milano: orario, formazioni, diretta TV e analisi completa - Al PalaTrieste, Conegliano e Milano si giocano il primo trofeo dell’anno: orario, formazioni, diretta TV e analisi completa. Come scrive tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Live Conegliano Milano Supercoppa