Dove vedere in tv Juventus-Roma Supercoppa Italiana calcio femminile | orario programma streaming

Da oasport.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale di Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Juventus e Roma si svolgerà domenica 11 gennaio allo Stadio Adriatico di Pescara. Ecco le modalità per seguire l’evento in tv e in streaming, con orario e programma dettagliato. Una partita che rappresenta un importante momento per il calcio femminile italiano, trasmesso in modo accessibile e chiaro per tutti gli appassionati.

Domenica 11 gennaio, allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, si disputa la finale di Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Juventus e Roma. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00, in una sfida che promette spettacolo e grande intensità. La Serie A è in una fase di break, ma il 2026 si apre con uno degli appuntamenti più attesi del calendario. Juventus e Roma rappresentano ormai due grandi realtà del movimento del Pallone in rosa del Bel Paese. Le bianconere hanno già alzato un trofeo in questa stagione, conquistando a settembre la prima edizione della Serie A Women’s Cup, proprio ai danni delle giallorosse. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv juventus roma supercoppa italiana calcio femminile orario programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv Juventus-Roma, Supercoppa Italiana calcio femminile: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Atletico Madrid-Juventus, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Sankt Pölten-Juventus oggi, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dove vedere Juve-Roma e Lazio-Cremonese: tutto lo sport in tv del 20 dicembre 2025; Dove vedere Juventus Women–Roma Femminile: finale di Supercoppa, diretta TV e streaming; Juve-Roma, Supercoppa Italiana femminile 2026: data, dove vedere e biglietti; Sassuolo-Juventus, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali.

vedere tv juventus romaDove vedere in tv Juventus-Roma, Supercoppa Italiana calcio femminile: orario, programma, streaming - Domenica 11 gennaio, allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, si disputa la finale di Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Juventus ... oasport.it

vedere tv juventus romaDove vedere Juventus-Roma stasera in tv: oggi il big match alle 20:45, svelati i canali - La partita tra Juventus e Roma è il secondo match del sabato dopo quello tra Lazio e Cremonese: i giallorossi possono agganciare l'Inter in testa alla classifica di Serie A. goal.com

Supercoppa Women, dove vedere in TV Juventus-Roma - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il match valido per la finale di Supercoppa femminile che le bianconere giocheranno contro la Roma sabato ... tuttojuve.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.