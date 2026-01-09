Dove vedere in tv Juventus-Roma Supercoppa Italiana calcio femminile | orario programma streaming

La finale di Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Juventus e Roma si svolgerà domenica 11 gennaio allo Stadio Adriatico di Pescara. Ecco le modalità per seguire l’evento in tv e in streaming, con orario e programma dettagliato. Una partita che rappresenta un importante momento per il calcio femminile italiano, trasmesso in modo accessibile e chiaro per tutti gli appassionati.

Domenica 11 gennaio, allo Stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" di Pescara, si disputa la finale di Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Juventus e Roma. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15:00, in una sfida che promette spettacolo e grande intensità. La Serie A è in una fase di break, ma il 2026 si apre con uno degli appuntamenti più attesi del calendario. Juventus e Roma rappresentano ormai due grandi realtà del movimento del Pallone in rosa del Bel Paese. Le bianconere hanno già alzato un trofeo in questa stagione, conquistando a settembre la prima edizione della Serie A Women's Cup, proprio ai danni delle giallorosse.

