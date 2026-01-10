Calabria terremoto di magnitudo 5.1

Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato al largo della costa ionica sud orientale della Calabria. L’evento si è verificato recentemente e ha interessato la zona, senza segnalare al momento danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla cautela. Restate aggiornati tramite fonti ufficiali per ulteriori informazioni e indicazioni sulla sicurezza.

Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato avvertito in Calabria, al largo della costa ionica sud orientale. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato in mare, a una profondità di 65 chilometri (65 chilometri a Sud Est di Reggio di Calabria e 77 chilometri a Sud Est di Messina).

Calabria, scossa di terremoto magnitudo 5.1 - 53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. giornaledibrescia.it

Calabria, scossa di terremoto di magnitudo 5.1 con epicentro al largo della costa ionica - 53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. msn.com

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 5.1 ore 05:53 IT del 10-01-2026 a Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) Prof= 64.8 Km #INGV_44931612 x.com

Tre scosse di terremoto nel pomeriggio di ieri nel Marchesato Crotonese, la più intensa di magnitudo 3.7 https://www.giornaledicalabria.it/tre-scosse-di-terremoto-nel-pomeriggio-di-ieri-nel-marchesato-crotonese-la-piu-intensa-di-magnitudo-3-7/ - facebook.com facebook

