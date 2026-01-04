Terremoto in Calabria sisma magnitudo 3.7 nel Crotonese

Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato nel Crotonese in Calabria. L'evento sismico ha interessato la zona, senza segnalare danni significativi o vittime. Le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza della popolazione e valutare eventuali conseguenze. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori informazioni sulla situazione.

AGI - Una scossa di terremoto ha interessato il territorio del Crotonese. Il sisma, di magnitudo 3.7, si è verificato alle ore 18:48, con epicentro localizzato a circa 1 chilometro a sud-est di San Nicola dell'Alto, in provincia di Crotone. Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ( Ingv ), specificando che l'ipocentro è stato individuato a una profondità di 32 chilometri. Pochi minuti dopo, altre due scosse, alle 18:52 e alle 18:53, d'intensità, rispettivamente, 2.0 e 2.3, hanno interessato sostanzialmente la stessa area a una profondità di 36 km. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione anche in altri centri come San Mauro Marchesato, Petilia Policastro, Savelli e Cotronei.

