Terremoto in Calabria | magnitudo 5.2 avvertita in diverse città

Donnemagazine.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Calabria questa mattina, avvertita in gran parte della regione. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

terremoto in calabria magnitudo 52 avvertita in diverse citt224

© Donnemagazine.it - Terremoto in Calabria: magnitudo 5.2 avvertita in diverse città

Scopri altri approfondimenti

terremoto calabria magnitudo 52Terremoto oggi in Calabria, 20 ottobre, scossa di m 2.7 in provincia di Cosenza: dati Ingv - Ecco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 20 ottobre ... centrometeoitaliano.it scrive

terremoto calabria magnitudo 52Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 2.5 con epicentro Montalto Uffugo - 5 ed una profondità di 9 km è stata registrata dall'INGV alle ore 15:14 di oggi, martedì 21 ottobre ... Lo riporta montaltouffugonline.it

terremoto calabria magnitudo 52Nuova scossa in Calabria: terremoto avvertito dalla popolazione - 7, la terra ha tremato di nuovo nel pomeriggio. Si legge su zoom24.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Calabria Magnitudo 52