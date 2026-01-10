Calabria e Sicilia la terra che trema da secoli | il sisma nel Mar Ionio riaccende l’allerta in una delle aree più sismiche d’Europa

La Calabria e la Sicilia sono tra le regioni più sismiche d’Europa, con una storia lunga di terremoti. Questa mattina, alle 05:53, un forte scossa nel Mar Ionio ha riacceso l’attenzione sulla vulnerabilità di queste zone. L’evento si inserisce in un contesto geologico complesso, che richiede costante monitoraggio e attenzione per la sicurezza delle popolazioni locali.

Il risveglio di questa mattina è stato segnato dalla paura per migliaia di persone nel Sud Italia. Erano le 05:53 quando la terra ha tremato con forza nel Mar Ionio, a causa di un evento sismico che si inserisce in uno degli scenari geologici più complessi e monitorati dell'intero Mediterraneo. L'area colpita, che abbraccia la Calabria meridionale, lo Stretto di Messina.

