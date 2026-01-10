Buon compleanno Maurizio Sarri Rod Stewart Mario Girau…

Il 10 gennaio molti personaggi pubblici e professionisti festeggiano il loro compleanno. Tra loro, figure del mondo dello sport, della musica, della politica e della cultura, come Maurizio Sarri, Rod Stewart, Mario Girau e altri. È un’occasione per ricordare e celebrare il contributo di queste persone nelle rispettive aree di attività. Un saluto a tutti coloro che oggi compiono gli anni, con l’augurio di un anno ricco di soddisfazioni.

Buon compleanno Maurizio Sarri, Rod Stewart, Mario Girau, Leo Valeriano, Paolo Conticini, Gianni Farina, Giacomo Santini, Mario Capanna, Claudio Martini, Piero Braglia, Franco Tancredi, Marcello Masi, Massimo Caleo, Francesco Panetta, Daniel Morandin, Niccolò Ronchetti, Carolina Benvenga, Mirko Bortolotti, Valentina Diouf, Andrea Migno, Francesco Ferri. Oggi 10 gennaio compiono gli anni: Mario Girau, giornalista; Giuseppe Iadanza, scrittore, saggista; Gianni Zagatti, ex cestista; Leo Valeriano, cantautore; Mario Liverani, storico, archeologo, storico delle religioni; Gianni Farina, politico; Howard Ross (Renato Rossini), attore, sceneggiatore; Giacomo Santini, giornalista, politico.

