Buon compleanno Pupi Avati Maurizio Quilici Marco Sau…

Buon compleanno Maurizio Quilici, Pupi Avati, Marco Sau, Roberto Mazzotta, Lia Tanzi, Nando dalla Chiesa, Sergio Escobar, Teresa de Sio, Dolph Lundgren, Paolo Bargiggia, Bartolomeo Pepe, Matteo Arpe, Milly d’Abbraccio, Cristina Parodi, Stefano Botta, Mattia Rovatti, Alessia Gennari, Giulia Calcaterra.. Oggi 3 novembre compiono gli anni: Maurizio Quilici, giornalista; Roy Emerson, ex tennista; Andrea Carandini, archeologo; Vittorio Taddia, ex calciatore; Pupi Avati, regista; Antonella Bruno Ganeri, politica; Roberto Mazzotta, banchiere, politico; Adriano Passuello, ex ciclista; Aldo Sartori, politico; Ruggero Dondi, attore; Franco Polti, imprenditore; Massimo Camisasca, vescovo; Walter Taccone, imprenditore; Ermanno Leo, medico, chirurgo; Mara Sacchi, ex nuotatrice; Lia Tanzi, attrice; Nando dalla Chiesa, politico; Sergio Iritale, politico; Umberto Scarimboli, dirigente d’azienda; Roberto Anfossi, pittore, scultore, ceramista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Pupi Avati, Maurizio Quilici, Marco Sau…

