buon compleanno giada nicco gianluca perilli maurizio crozza

Buon compleanno Gianluca Perilli, Maurizio Crozza, Maria de Filippi, Francesco Maria Bei, Umberto Vattani, Josè Carreras, Paolo Longo, Renzo Contratto, Antonio Milo, Massimo Caputi, Stefano Bollani, Edi Orioli, Roberta Capua, Maria Antonietta Farina Coscioni, Marcelo Zalayeta, Matteo Ferrari, Abdelkader Ghezzal, Luca Negosanti, Jacopo Sala, Giada Nicco. Oggi 5 dicembre compiono gli anni: Gianluca Perilli, politico, avvocato; Francesco Maria Bei, giornalista; Romolo Guerrieri, regista, sceneggiatore; Giuseppe Rubinacci, politico; Romano Artioli, imprenditore; Germano Marri, politico, medico; Umberto Vattani, diplomatico; Giuseppe Sciacchitano, magistrato; Salvatore Bonadonna, sindacalista, politico; Ermenegildo Valle, ex calciatore; Aldo Schiavone, storico, saggista; Gastone Giacinti, ex calciatore; Monica Maimone, drammaturga, regista; Josè Carreras, tenore; Paolo Longo, giornalista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
