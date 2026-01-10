Brooklyn Beckham contro i genitori David e Victoria | Parlatemi solo tramite avvocati e non taggatemi sui social

Brooklyn Beckham ha richiesto ai genitori, David e Victoria, di comunicare esclusivamente tramite avvocati, evitando contatti diretti e tag sui social. La richiesta deriva da tensioni recenti, tra cui commenti su sua moglie Nicola Peltz e un like di Victoria a un video, che avrebbero peggiorato la situazione familiare. La vicenda evidenzia le difficoltà nelle relazioni tra i figli e i genitori di una delle famiglie più note del mondo dello spettacolo.

