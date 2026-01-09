Brooklyn Beckham rompe definitivamente con i genitori | potranno parlare con lui solo tramite avvocati

Brooklyn Beckham ha annunciato di aver interrotto ogni rapporto diretto con i genitori, David e Victoria Beckham. D'ora in poi, la comunicazione tra loro avverrà esclusivamente tramite avvocati. Questa decisione segna una rottura definitiva e riflette una distanza sentimentale ormai consolidata. La notizia, riportata da Il Difforme, evidenzia le tensioni familiari che hanno portato a questa drastica scelta di isolamento.

Brooklyn Beckham rompe il silenzio sulla faida coi genitori: «Sceglierò sempre mia moglie Nicola» - Brooklyn Beckham ha scelto l’amore per Nicola Peltz al posto del legame con i genitori: ecco cosa sta succedendo davvero C’è ancora aria di tensione nella famiglia Beckham, e al centro dell’attenzione ... grazia.it

Brooklyn Beckham a papà David e mamma Victoria: «Con voi ho chiuso per sempre» - La decisione arriva dopo una serie di litigi familiari, con la moglie di Brooklin Beckham, Nicola Peltz, che avrebbe influenzato la scelta del marito. iodonna.it

David Beckham rompe il silenzio e manda un segnale di disgelo al figlio Brooklyn #davidbeckam x.com

Brooklyn Beckham blocca la famiglia perché non gli hanno regalato 11 milioni per una villa: ma a 25 anni non dovrebbe arrangiarsi da solo Il Natale 2025 in casa Beckham sarà ricordato come quello della rottura definitiva. Brooklyn Beckham ha bloccato su I - facebook.com facebook

