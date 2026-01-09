Brooklyn Beckham rompe definitivamente con i genitori | potranno parlare con lui solo tramite avvocati

Brooklyn Beckham ha annunciato di aver interrotto ogni rapporto diretto con i genitori, David e Victoria Beckham. D'ora in poi, la comunicazione tra loro avverrà esclusivamente tramite avvocati. Questa decisione segna una rottura definitiva e riflette una distanza sentimentale ormai consolidata. La notizia, riportata da Il Difforme, evidenzia le tensioni familiari che hanno portato a questa drastica scelta di isolamento.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno deciso che David e Victoria potranno comunicare con loro solo tramite avvocati: il figlio non ha alcuna intenzione di riappacificarsi con i genitori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

