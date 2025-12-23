Ecco perché Brooklyn Beckham ha bloccato i genitori David e Victoria su Instagram
Recentemente, Brooklyn Beckham avrebbe deciso di bloccare i genitori, David e Victoria, su Instagram. Secondo fonti britanniche, questa scelta sarebbe collegata a un episodio specifico: la madre avrebbe messo un
Secondo la stampa britannica il nuovo plateale capitolo social della faida familiare sarebbe nato da un «like» di Victoria a un video in cui il primogenito, aspirante chef, spiegava come arrostire un pollo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Brooklyn Beckham blocca papà David e mamma Victoria su Instagram: “Non vuole più parlare con i genitori né con i fratelli”
Leggi anche: David e Victoria Beckham smettono di seguire il figlio Brooklyn su Instagram (e lui fa lo stesso): il nuovo capitolo della faida familiare
In 27 anni negli USA, per tanti parenti e amici e anche per me uno dei sogni è sempre stato lo stesso: attraversare il Ponte di Brooklyn. Per alcuni è la prima volta, un momento da ricordare. Per me è la dodicesima… e ogni volta ha lo stesso sapore. Perché cer - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.