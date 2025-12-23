Ecco perché Brooklyn Beckham ha bloccato i genitori David e Victoria su Instagram

Recentemente, Brooklyn Beckham avrebbe deciso di bloccare i genitori, David e Victoria, su Instagram. Secondo fonti britanniche, questa scelta sarebbe collegata a un episodio specifico: la madre avrebbe messo un

Secondo la stampa britannica il nuovo plateale capitolo social della faida familiare sarebbe nato da un «like» di Victoria a un video in cui il primogenito, aspirante chef, spiegava come arrostire un pollo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

