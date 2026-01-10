Bresh ferito al volto da un Dobermann come sta il cantante
Bresh, nome d'arte di Andrea Brasi, è stato recentemente coinvolto in un incidente che lo ha visto ferito al volto da un attacco di un Dobermann. Al momento, le sue condizioni di salute non sono state rese note ufficialmente. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan e i media, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.
(Adnkronos) – Brutta disavventura per Bresh, nome d'arte di Andrea Brasi, vittima di un attacco da parte di un cane. Il cantautore ligure ha condiviso sui social le conseguenze dell'incidente, mostrando i graffi sul volto provocati da un Dobermann, noto per la sua forza fisica, muscolatura imponente e il ruolo come cane da guardia e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
