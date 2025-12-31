C' è già il primo ferito per i botti di Capodanno | uomo colpito al volto da un petardo
Durante i festeggiamenti di Capodanno ad Agrigento, si è verificato il primo incidente: un uomo è stato colpito al volto da un petardo. L’episodio sottolinea l’importanza di usare cautela durante le celebrazioni con i fuochi d’artificio, per garantire la sicurezza di tutti.
Quando il conto alla rovescia per festeggiare l'arrivo del nuovo anno è appena iniziato, ad Agrigento si registra già il primo incidente legato ai botti. Nella serata di ieri, nel quartiere di Villaseta, un uomo è rimasto gravemente ferito al volto a causa dell’esplosione di un petardo. È stato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Raccoglie un petardo inesploso e perde quattro dita: primo ferito per i botti a Napoli
Leggi anche: Ferito durante il corteo: "Colpito da un petardo"
Modena, prete accoltellato in strada: è ferito Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.