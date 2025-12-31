Durante i festeggiamenti di Capodanno ad Agrigento, si è verificato il primo incidente: un uomo è stato colpito al volto da un petardo. L’episodio sottolinea l’importanza di usare cautela durante le celebrazioni con i fuochi d’artificio, per garantire la sicurezza di tutti.

Quando il conto alla rovescia per festeggiare l'arrivo del nuovo anno è appena iniziato, ad Agrigento si registra già il primo incidente legato ai botti. Nella serata di ieri, nel quartiere di Villaseta, un uomo è rimasto gravemente ferito al volto a causa dell’esplosione di un petardo. È stato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

C'è già il primo ferito per i botti di Capodanno: uomo colpito al volto da un petardo

