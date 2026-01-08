Rissa a scuola 14enne ferito al volto con un coltello da un compagno

Durante la ricreazione, una lite tra studenti è degenerata in un episodio di violenza, con un 14enne ferito al volto da un compagno con un taglierino. L’episodio, fortunatamente senza conseguenze gravi, evidenzia le tensioni che possono insorgere tra giovani e l’importanza di interventi preventivi nelle scuole per garantire la sicurezza di tutti.

La lite durante la ricreazione e le parole che diventano sempre più pesanti. Poi l’aggressione e i fendenti al volto, sferrati con un taglierino, (fortunatamente senza gravi conseguenze). Infine la corsa al pronto soccorso, l’intervento dei carabinieri e la denuncia.Un ragazzo minorenne dell’Itis. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

