Braciere in casa | sette intossicati dal monossido

Giovedì sera, nella frazione di Cacciola, sette persone sono state soccorse dopo aver subito un’intossicazione da monossido di carbonio causata dall’uso di un braciere in casa. L’incidente evidenzia l’importanza di ventilare adeguatamente gli ambienti chiusi e di adottare misure di sicurezza durante l’uso di dispositivi a combustione. La prevenzione è fondamentale per evitare rischi legati all’accumulo di gas tossici.

Soccorsi mobilitati giovedì sera nella frazione di Cacciola per sette persone intossicate dal monossido di carbonio. È successo in un appartamento, situato in via per Marmirolo, di proprietà della parrocchia di Cacciola in cui vive una famiglia di origine tunisina. L’allarme è stato lanciato, verso le 20.30, dal padre 53enne: l’uomo, affetto già da problemi di salute, è stato colpito da un lieve malore. Sul posto sono poi intervenuti i soccorsi inviati dalla centrale del 118 che ha subito coordinato l’emergenza. È poi emerso che si era verificata un’ intossicazione da monossido di carbonio provocata dall’utilizzo di un braciere acceso all’interno dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Braciere in casa: sette intossicati dal monossido Leggi anche: Accendono un braciere per riscaldarsi in casa ma rimangono intossicati dal monossido: intera famiglia ricoverata a Milano Leggi anche: Tragedia sfiorata: barbecue in casa per riscaldarsi, 6 giovani intossicati dal monossido Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Braciere in casa: sette intossicati dal monossido; Scaldano casa con il braciere: nove intossicati; Monossido killer nel cascinale a Biassono: morto un 63enne. “Non aveva soldi per il riscaldamento, bruciava il carbone in un bidone”. Braciere in casa: sette intossicati dal monossido - L’allarme è stato lanciato dal padre 53enne colpito da un lieve malore. msn.com

Famiglia intossicata dal monossido a Scandiano per un braciere acceso in casa - SCANDIANO (Reggio Emilia) – Una intossicazione da monossido di carbonio, fortunatamente non grave, scaturita dall’utilizzo di un braciere acceso in casa, per combattere le temperature estremamente rig ... reggionline.com

Accendono un braciere per riscaldasi, famiglia intossicata nel Milanese: anche tre minori in ospedale - Un'intera famiglia di Carugate, composta de sei adulti e tre minorenni, è finita all'ospedale ... milanotoday.it

Famiglia di nove persone di Carugate intossicata dal monossido di carbonio dopo aver acceso un braciere in casa - facebook.com facebook

Riscaldano casa col braciere, famiglia in ospedale per esalazioni di monossido. A Carugate, nel Milanese. Sei adulti e tre minorenni in camera iperbarica #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.