Accendono un braciere per riscaldarsi in casa ma rimangono intossicati dal monossido | intera famiglia ricoverata a Milano

Una famiglia di nove persone di Carugate è stata ricoverata a Milano dopo aver utilizzato un braciere per riscaldarsi e aver inalato monossido di carbonio. L’incidente evidenzia i rischi legati all’uso improprio di dispositivi per il riscaldamento domestico durante le basse temperature. È importante adottare misure di sicurezza adeguate per prevenire situazioni di questo tipo e tutelare l’incolumità delle persone.

Avevano acceso un braciere per sfuggire al freddo intenso di questi giorni. È rimasta così intossicata una famiglia di nove persone di Carugate. in provincia di Milano. Sei adulti e tre minorenni sono stati trasportati all’ospedale cittadino Niguarda. A provocare i malori sarebbero state le esalazioni del monossido di carbonio, dovuto molto probabilmente dalle fiamme libere sprigionate dal braciere. La loro casa di via Etna, dentro la quale sono intervenuti i vigili per stabilire le cause dell’intossicazione, non era dotata di un impianto di riscaldamento. I fornelli erano a induzione. Non sono note le condizioni di salute dei componenti della famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

