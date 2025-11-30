Tragedia sfiorata | barbecue in casa per riscaldarsi 6 giovani intossicati dal monossido

Fabbrioc (Reggio Emilia), 30 novembre 2025 – Hanno usato un barbecue a carbonella per cucinare, in un ambiente chiuso e senza ricambio d’aria, tanto da restare intossicati da monossido di carbonio, in un locale annesso a una abitazione di via Righetta, a Fabbrico. Poco dopo la mezzanotte un malessere generale in alcuni giovani di origine indiana ha consigliato l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa locale. Quando si è capito che poteva trattarsi di intossicazione da gas, sul posto sono stati chiamati anche i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Luzzara, oltre ai carabinieri di Campagnola per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sfiorata: barbecue in casa per riscaldarsi, 6 giovani intossicati dal monossido

