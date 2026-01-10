Bob | a St Moritz Johannes Lochner si prende successo in Coppa ed Europei Dodicesimo Baumgartner

Johannes Lochner si conferma protagonista nel bob, conquistando cinque vittorie su sei gare e dominando la Coppa del Mondo a due. A St. Moritz, Lochner ha ottenuto un nuovo successo in Coppa e agli Europei, confermando la sua posizione di leader. Tra i concorrenti, il tedesco si distingue per costanza e precisione, mentre Baumgartner si piazza al dodicesimo posto, evidenziando la competitività della disciplina.

Sei gare, cinque vittorie per Johannes Lochner che è il dominatore incontrastato della Coppa del Mondo di bob a 2 quest'anno. A St. Motiz, in terra svizzera, il teutonico si prende tutto: oltre al successo nel massimo circuito internazionale, mettendo sempre più al sicuro la sfera di cristallo, arriva anche il titolo europeo. Lochner è devastante e fa il vuoto: 2:12.24, con miglior tempo in entrambe le run e record sia di spinta che della pista nella discesa decisiva, veramente mostruoso. Alle sue spalle ancora una volta Francesco Friedrich, che chiude staccato a 78 centesimi. Il primo dei non tedeschi e bronzo europeo è il britannico Brad Hall, a 1"19.

