Bilancio e opere pubbliche il Pd sfida il centrodestra | Sicurezza e riqualificazione per piazza Santa Caterina

A partire da lunedì 12 gennaio, il consiglio comunale avvierà il dibattito sul bilancio e sul Piano delle opere pubbliche, inseriti nel Dup. Il Pd si prepara a intervenire, focalizzandosi su temi come sicurezza e riqualificazione di piazza Santa Caterina, proponendo un confronto sulle priorità della città nel quadro delle future iniziative amministrative.

