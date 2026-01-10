Bilancio e opere pubbliche il Pd sfida il centrodestra | Sicurezza e riqualificazione per piazza Santa Caterina
A partire da lunedì 12 gennaio, il consiglio comunale avvierà il dibattito sul bilancio e sul Piano delle opere pubbliche, inseriti nel Dup. Il Pd si prepara a intervenire, focalizzandosi su temi come sicurezza e riqualificazione di piazza Santa Caterina, proponendo un confronto sulle priorità della città nel quadro delle future iniziative amministrative.
Da lunedì 12 gennaio inizia in consiglio comunale il dibattito sul bilancio e quindi anche sul Piano delle opere pubbliche nell’ambito del Dup, e il Pd è già pronto alla sua battaglia partendo dalla sicurezza in piazza Santa Caterina. I consiglieri comunali Piero Giampietro (capogruppo). 🔗 Leggi su Ilpescara.it
