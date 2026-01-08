Biathlon Nicola Romanin quinto nella short individual dell’IBU Cup Beatrice Trabucchi in top ten ad Arber

Ad Arber, in Germania, prende il via la quarta tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon. Oggi, Nicola Romanin si è classificato quinto nella gara short individual, mentre Beatrice Trabucchi ha ottenuto un ottavo posto. Le competizioni sono state dominate dal norvegese Sivert Gerhardsen e dalla francese Sophie Chauveau. Questi risultati testimoniano il buon livello degli atleti italiani in una tappa importante del circuito internazionale.

Nella 15 km short individual maschile si impone il norvegese Sivert Gerhardsen, con 1920 al tiro, primo in 40'04?0, davanti al francese Emilien Claude, a sua volta con un solo errore al poligono, secondo a 50?8, ed all'altro norvegese Vetle Paulsen, con tre bersagli mancati, terzo a 1'17?3. Quinto posto per Nicola Romanin, al miglior risultato individuale in IBU CUP nonostante due errori al tiro, con un ritardo di 1'40?5, mentre chiude decimo Nicolò Betemps, anch'egli con 1820 al poligono, a 2'43?7.

