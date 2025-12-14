Biathlon dominio francese nelle pursuit dell’IBU Cup in Val Ridanna Romanin e Barale in top ten

Nella seconda tappa dell'IBU Cup 2025-2026 di biathlon in Val Ridanna, la Francia conferma il suo dominio nelle gare di pursuit, con Romanin e Barale tra i primi dieci. La competizione ha regalato emozioni e ottime prestazioni, consolidando la leadership francese in questa fase della stagione.

© Oasport.it - Biathlon, dominio francese nelle pursuit dell’IBU Cup in Val Ridanna. Romanin e Barale in top ten Si chiude la seconda tappa dell’ IBU Cup 2025-2026 di biathlon, andata in scena in Val Ridanna: continua il dominio francese anche nelle pursuit. Tra gli uomini si impone Antonin Guigonnat, con gli azzurri Nicola Romanin nono e Marco Barale decimo, mentre tra le donne vince Paula Botet, con Linda Zingerle 18ma. Nella 12.5 km pursuit maschile si registra la tripletta francese con Antonin Guigonnat primo, senza errori, in 31’25?0, davanti ai connazionali Valentin Lejeune, secondo con 2 errori ed un distacco di 23?, e Damien Levet, con 3 bersagli mancati e 31?8 di ritardo. In casa Italia centrano la top ten Nicola Romanin, con 2020 al tiro, nono a 1’37?3, e Marco Barale, con 2 errori al poligono, decimo a 1’46?6. Oasport.it Biathlon, dominio francese nelle pursuit dell’IBU Cup in Val Ridanna. Romanin e Barale in top ten - 2026 di biathlon, andata in scena in Val Ridanna: continua il dominio francese anche nelle pursuit. oasport.it

Biathlon, poker francese nella sprint della Val Ridanna. Marco Barale il miglior italiano - 2026 di biathlon in Val Ridanna, in provincia di Bolzano, con la sprint: nella 10 km maschile si impone il ... oasport.it

BIATHLON – IBU CUP: MARCO BARALE MIGLIORE DEGLI ITALIANI NELLA SPRINT IN VAL RIDANNA (16°) Dominio perentorio della selezione transalpina nella Sprint di IBU Cup andata in scena in Val Ridanna, che ha visto imporsi Damien Levet davanti a - facebook.com facebook