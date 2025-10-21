Diritto alla vista il meeting alla Camera il meeting Screening gratuiti nelle carceri minorili

All'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, la terza edizione del meeting promosso dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ha portato al centro del dibattito il diritto alla vista come questione di salute pubblica e di inclusione sociale. Una mattinata in cui la notizia più significativa è stata l'annuncio del progetto carceri 2026, che estenderà le attività di prevenzione visiva agli istituti penali per minorenni. Il protocollo d'intesa, firmato dal ministero della Giustizia e dalla Fondazione, prevede che medici oculisti e ottici qualificati, insieme al personale OneSight e delle catene Salmoiraghi & Viganò e GrandVision, possano effettuare screening gratuiti e fornire occhiali su prescrizione a tutti i giovani detenuti che ne abbiano bisogno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Diritto alla vista, il meeting alla Camera il meeting. Screening gratuiti nelle carceri minorili

