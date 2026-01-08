Bayer Pharma via ai licenziamenti | lavoratori in sciopero per la riorganizzazione

Bayer Pharma Italia ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, generando tensioni con i sindacati. La decisione ha portato alla proclamazione di uno sciopero da parte dei lavoratori, che chiedono chiarimenti e soluzioni per il futuro dell’azienda e dei dipendenti coinvolti. La vertenza evidenzia le sfide legate alla riorganizzazione aziendale e alle conseguenze sui lavoratori.

La divisione Pharma di Bayer in Italia è al centro di una vertenza sindacale che ha portato alla proclamazione di uno sciopero contro una procedura di licenziamento collettivo. La mobilitazione, annunciata dalla Filctem Cgil Milano, prevede otto ore di sciopero con presidio e manifestazione nella giornata del 9 gennaio, a partire dalle 9.30, davanti alla sede di Assolombarda. L'iniziativa si svolge in concomitanza con un incontro previsto nell'ambito della procedura avviata dall'azienda. Il confronto riguarda 49 lavoratrici e lavoratori della divisione Pharma, inseriti in un percorso di riorganizzazione che, secondo i sindacati, non offre adeguate garanzie occupazionali né soluzioni alternative ai licenziamenti.

