Licenziamenti Bayer scatta il presidio davanti ad Assolombarda | Non capiamo la motivazione

Oggi a Milano, un presidio davanti ad Assolombarda è stato organizzato per protestare contro i licenziamenti collettivi di Bayer Pharma, che riguardano 49 lavoratori. La manifestazione, con cartelli e interventi, esprime preoccupazione e richiesta di chiarimenti sulle motivazioni alla base di questa decisione. La protesta mira a sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulla situazione occupazionale dei lavoratori coinvolti.

Milano – "No licenziamenti Bayer". Dietro a questi cartelli che decine di persone questa mattina si sono ritrovate davanti alla sede di Assolombarda a Milano, per manifestare contro una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 49 lavoratori di Bayer Pharma. Il presidio fa scattare le 8 ore di sciopero e cade in concomitanza con l'incontro previsto nell'ambito della procedura di licenziamento. La mobilitazione è stata organizzata e sostenuta da Filctem Cgil Milano, Rsu e dai lavoratori della divisione Pharma. "Questa procedura riguarda 49 famiglie che perderanno un'entrata sicura e noi non ne capiamo la motivazione", dice Laura Zangara dell'Rsu, appena prima di varcare la soglia di Assolombarda per iniziare le trattative.

