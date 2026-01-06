Ticciati trascina l’Abc Bottegone piegato a fatica
Nel confronto tra ABC Castelfiorentino e Bottegone, l'ABC ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 81-72. La partita si è svolta con impegno da entrambe le squadre, con il Bottegone che ha mostrato resistenza fino alla fine. Di seguito i principali risultati e i giocatori più rappresentativi, tra cui Ticciati, Lazzeri e Garbetti.
abc castelfiorentino 81 bottegone 72 ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Garbetti n.e., Lazzeri, Ticciati 18, Corbinelli 16, Talluri, Berni 9, Torrigiani 12, Cantini 2, Mancini 8, Pedicone 16. All.: Paludi. BOTTEGONE: Magnini 8, Mucciola, Biagi 14, Cremese n.e., Diop 4, Gangale 9, Cukaj G. 10, Rocco n.e., Cukaj E. 1, Milani n.e., Iannello 19, Santi 7. All.: Milani. Arbitri: Dori di Laterina e Filipovic di Siena. Parziali: 19-10; 41-35; 55-52. CASTELFIORENTINO – Torna a vincere l’Abc Solettificio Manetti, che apre in positivo il suo conto del 2026 e che riparte alla caccia delle prime due posizioni, le quali distano ora rispettivamente due e tre vittorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Pagelle Bodo Glimt Juve: Yildiz illumina e trascina i bianconeri, si sbloccano Openda e David. Adzic, che fatica! – VIDEO
Leggi anche: Progetti Scuola ABC. Al via gli eventi e incontri di “A spasso con ABC – Un altro sguardo”
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.