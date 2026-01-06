Ticciati trascina l’Abc Bottegone piegato a fatica

Nel confronto tra ABC Castelfiorentino e Bottegone, l'ABC ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 81-72. La partita si è svolta con impegno da entrambe le squadre, con il Bottegone che ha mostrato resistenza fino alla fine. Di seguito i principali risultati e i giocatori più rappresentativi, tra cui Ticciati, Lazzeri e Garbetti.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.