Basket serie A2 | Gruppo Mascio Bergamo-Bi Emme Service Libertas Livorno 68-76 | amaranto di carattere il blitz è servito

La Libertas Livorno conquista la prima vittoria in trasferta del 2026 nella serie A2 di basket, battendo Gruppo Mascio Bergamo con il punteggio di 76-68. La partita, equilibrata e combattuta, ha visto gli amaranto di coach Diana dimostrare carattere e determinazione, portando a casa un risultato importante in una sfida serrata e ricca di tensione.

Prima vittoria in trasferta del 2026 per la Libertas di coach Diana che espugna Monza 68-76 e batte Gruppo Mascio Bergamo al termine di una gara avara di percentuali e giocata sul filo del rasoio, quasi punto a punto. Gli amaranto sono comunque restati davanti pressoché dall'inizio alla fine

