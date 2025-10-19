Basket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Gruppo Mascio Bergamo in diretta
Rialzarsi dopo la sconfitta in casa di Torino e ripartire con una vittoria sotto gli occhi del presidente Marco Benvenuti. Ci sono tutti gli ingredienti per una domenica memorabile in casa Libertas Livorno. Il roster di coach Diana infatti alle 18 scenderà in campo contro Bergamo per la sesta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
