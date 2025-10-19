Basket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Gruppo Mascio Bergamo 75-72 batticuore amaranto al Modigliani Forum

Quanto batte il cuore amaranto. Il roster di coach Diana parte bene, va sotto, soffre e nella seconda parte dell’ultimo quarto ribalta il match e stende Bergamo 75-72. Poco importa se da 3 punti il quintetto amaranto ha fatto molta fatica, alla fine ci ha creduto e ha conquistato la vittoria. 🔗 Leggi su Livornotoday.it