Basket l' Unieuro Forlì fa la voce grossa e dilaga in casa della Gemini Mestre | finisce 55 a 83
L'Unieuro Forlì ha ottenuto una convincente vittoria in trasferta contro Gemini Mestre, con il punteggio di 55-83. La squadra ha mostrato solidità e determinazione per tutta la durata della partita, controllando il gioco e mantenendo un ritmo costante. Questo risultato evidenzia il buon stato di forma e la capacità di gestire con maturità le sfide in trasferta, consolidando la posizione in campionato.
L'Unieuro Forlì espugna il Taliercio al termine di una prova convincente non soltanto per il risultato, un nettissimo 55-83, ma soprattutto per l'atteggiamento tenuto per gli interi 40' di gara, volto a non lasciare agli avversari la benché minima speranza di riaprire la partita. Decisiva la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
