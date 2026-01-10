Basket l' Unieuro Forlì fa la voce grossa e dilaga in casa della Gemini Mestre | finisce 55 a 83

L'Unieuro Forlì ha ottenuto una convincente vittoria in trasferta contro Gemini Mestre, con il punteggio di 55-83. La squadra ha mostrato solidità e determinazione per tutta la durata della partita, controllando il gioco e mantenendo un ritmo costante. Questo risultato evidenzia il buon stato di forma e la capacità di gestire con maturità le sfide in trasferta, consolidando la posizione in campionato.

