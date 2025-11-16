Basket la Dole fa la voce grossa nel secondo tempo | Flaminio in festa e Ruvo di Puglia ko
Una sana e salutare scorpacciata per la Dole Rimini. I biancorossi di coach Sandro Dell’Agnello tornano all’appuntamento con la vittoria, nel 12° turno della serie A2 Old Wild West. Tra le mura amiche del Flaminio, Rbr sbriga la pratica Crifo Wines Ruvo di Puglia con il risultato finale di 84-58. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
