Basket femminile la Nuova Virtus Cesena travolta in casa da Cavezzo | finisce 44 a 83

Cesenatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti i tifosi della Nuova Virtus Cesena presenti al PalaIppo per la prima partita in casa, assistendo così alla presentazione di tutti i gruppi del Settore Giovanile e del Minibasket all'intervallo.Non era il risultato finale della partita contro il Basket Cavezzo ad interessare Casa Virtus. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

basket femminile nuova virtusBasket donne, la Nuova Virtus Cesena ha presentato i gruppi del settore giovanile - Un pieno di applausi per tutte le giovanissime atlete del vivaio della Nuova Virtus Cesena, presentate ieri pomeriggio (domenica 19 ottobre) ... corriereromagna.it scrive

Basket B femminile, Ren-Auto al primo sorriso: Nuova Virtus Cesena ko - 58 al termine di una partita estremamente combattuta. Scrive altarimini.it

basket femminile nuova virtusNuova Virtus, ora i punti. Chiadini: "Ci salveremo" - La squadra cesenate ha iniziato il torneo di basket femminile di serie B con due ko, ma il tecnico non fa drammi: "Spirito giusto e grandi progressi" . msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Basket Femminile Nuova Virtus