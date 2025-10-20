Basket femminile la Nuova Virtus Cesena travolta in casa da Cavezzo | finisce 44 a 83
Tanti i tifosi della Nuova Virtus Cesena presenti al PalaIppo per la prima partita in casa, assistendo così alla presentazione di tutti i gruppi del Settore Giovanile e del Minibasket all'intervallo.Non era il risultato finale della partita contro il Basket Cavezzo ad interessare Casa Virtus. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
BASKET FEMMINILE SERIE A1 LOGIMAN BRONI 44 FAMILA WUBER SCHIO 87 Broni. La Logiman Broni perde al debutto casalingo in serie A1 contro le campionesse d’Italia del Famila Schio che rispettano il pronostico e si impongono 87 a 44. Da segnalar - facebook.com Vai su Facebook
Il basket femminile in USA sta finalmente raccogliendo l’attenzione che merita e con essa le remunerazioni delle giocatrici (ancora lontanissime da quelle dei colleghi maschi) crescono Fonte: Women’s pro-ballers want more cash https://economist.com/united- - X Vai su X
Basket donne, la Nuova Virtus Cesena ha presentato i gruppi del settore giovanile - Un pieno di applausi per tutte le giovanissime atlete del vivaio della Nuova Virtus Cesena, presentate ieri pomeriggio (domenica 19 ottobre) ... corriereromagna.it scrive
Basket B femminile, Ren-Auto al primo sorriso: Nuova Virtus Cesena ko - 58 al termine di una partita estremamente combattuta. Scrive altarimini.it
Nuova Virtus, ora i punti. Chiadini: "Ci salveremo" - La squadra cesenate ha iniziato il torneo di basket femminile di serie B con due ko, ma il tecnico non fa drammi: "Spirito giusto e grandi progressi" . msn.com scrive